الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة عناصر من حركة حسم

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية المصرية: إن قواتها قامت بعملية تصفية لثلاثة عناصر من حركة (حسم) التي تصنفها السلطات المصرية كحركة (إرهابية)، وأكدت أنها قبضت على عشرة آخرين، خططوا لتنفيذ هجمات في منشآت سياحية في فترة الأعياد.



وذكرت الداخلية، "في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة (حسم)، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الاستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد".



وأضاف البيان: "وقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد مزرعة كائنة بطريق الكريمات/أطفيح بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، حيث تم مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها، ما أدى لسقوط قتلى ومعتقلين بيد الشرطة".