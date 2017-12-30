فيديو: مقتل خمسة متظاهرين بإطلاق نار حي في إيران

فيديو: مقتل خمسة متظاهرين بإطلاق نار حي في إيران
من تظاهرات إيران
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، بينما جرح عدد آخر بنيران الحرس الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

والقتلى هم: محمد تشوباك ومحسن ويراشي وحسبن رشنو وحمزة لشني.

وبحسب "العربية نت" فقد قتل متظاهر واحد على الأقل، في سوق عبدالحميد الخزعل، بمدينة الأهواز، خلال هجوم قوات الأمن مساء السبت، على الشبان المحتجين، بحسب مقطع فيديو أرسله ناشطون لـ "العربية.نت" وانتشر عبر مواقع التواصل.

ونشر موقع "بيك إيران" المعارض، وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تلغرام، مقطعاً يظهر شباناً يهتفون "الموت لخامنئي"، وهم يحملون القتلى والجرحى، الذين سقطوا برصاص الحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة لها. وقد تلقى أحد القتلى رصاصة مباشرة في قلبه.


شاهد فيديوهات من التظاهرات..

 


 


 


 


 


 


 

من تظاهرات إيران

من تظاهرات إيران

من تظاهرات إيران

أخبار ذات صلة

أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية بشأن اليمن

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية بشأن اليمن

الحريق الأسوأ منذ ربع قرن.. سببه طفل أمريكي

الحريق الأسوأ منذ ربع قرن.. سببه طفل أمريكي

مسلح بحزام ناسف يحتجز رهائن بمبنى شرق أوكرانيا

مسلح بحزام ناسف يحتجز رهائن بمبنى شرق أوكرانيا

ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية

ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية

ايران تتعرض لزلزال بقوة أربعة درجات

ايران تتعرض لزلزال بقوة أربعة درجات

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

الرئيس يهاتف الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته

الرئيس يهاتف الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته

ضبط طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية في الخليل

ضبط طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية في الخليل

الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان مصنعاً لتزوير تواريخ المعسل والألبان

الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان مصنعاً لتزوير تواريخ المعسل والألبان

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرقي القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرقي القدس

عربي

برج خليفة يستعد لإبهار العالم

برج خليفة يستعد لإبهار العالم

محلل سياسي: القضية الفلسطينية تصدرت توجهات مصر الخارجية في 2017

محلل سياسي: القضية الفلسطينية تصدرت توجهات مصر الخارجية في 2017

الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة عناصر من حركة حسم

الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة عناصر من حركة حسم

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

منوعات

سهير رمزي ثتير الجدل بموقفها غير الصريح من الحجاب

سهير رمزي ثتير الجدل بموقفها غير الصريح من الحجاب

&#34;Tiger Zinda Hai&#34;.. فيلم هندي يكشف سبب تفجير الإرهابيين للكنائس

"Tiger Zinda Hai".. فيلم هندي يكشف سبب تفجير الإرهابيين للكنائس

عمرو دياب يُوجه صفعة لـ&#34;شيرين&#34; قبل احتفالات رأس السنة

عمرو دياب يُوجه صفعة لـ"شيرين" قبل احتفالات رأس السنة

نجمة لبنانية تصدم متابعيها: زوجي لن يقبّلني بعد اليوم

نجمة لبنانية تصدم متابعيها: زوجي لن يقبّلني بعد اليوم