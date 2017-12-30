فيديو: مقتل خمسة متظاهرين بإطلاق نار حي في إيران

قتل أربعة متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، بينما جرح عدد آخر بنيران الحرس الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.





والقتلى هم: محمد تشوباك ومحسن ويراشي وحسبن رشنو وحمزة لشني.





وبحسب "العربية نت" فقد قتل متظاهر واحد على الأقل، في سوق عبدالحميد الخزعل، بمدينة الأهواز، خلال هجوم قوات الأمن مساء السبت، على الشبان المحتجين، بحسب مقطع فيديو أرسله ناشطون لـ "العربية.نت" وانتشر عبر مواقع التواصل.





ونشر موقع "بيك إيران" المعارض، وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تلغرام، مقطعاً يظهر شباناً يهتفون "الموت لخامنئي"، وهم يحملون القتلى والجرحى، الذين سقطوا برصاص الحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة لها. وقد تلقى أحد القتلى رصاصة مباشرة في قلبه.





شاهد فيديوهات من التظاهرات..



من تظاهرات إيران

من تظاهرات إيران

من تظاهرات إيران

رام الله - دنيا الوطن