الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية
طائرة حربية سعودية
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم السبت، طائرة استطلاع تابعة للتحالف السعودي في مديرية (حرض) الحدودية في محافظة حَجّة غرب اليمن.

وأعلنت قوات الحوثي، عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وقوات هادي إثر هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في جيزان، حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من شنّ عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي وقوات هادي في قرية الخِل بجيزان السعودية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك، قال مصدر حوثي: إن الدفاعات الأرضية أسقطت فجر اليوم طائرة تجسس سعودية "بدون طيار" بمديرية حرض بمحافظة حجة.

وقال الحوثي: إن لدى قواته مجموعة من "القناصات" التي تتعامل مع الأهداف الجوية ويصل مدى نيرانها إلى ما يقارب 5م، والبعض الآخر يصل مداه إلى 1600 متر، وتلك المضادات تتعامل مع الأهداف الجوية المنخفضة، لكنها لا تستطيع إسقاط الأهداف الجوية المرتفعة والتي يستخدمها التحالف لقصف الأهداف دون أن تتعرض تلك الطائرة للنيران الأرضية.

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