آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

رام الله - دنيا الوطن

كشف مواطن مصري يدعى صلاح الموجي، الذي قبض على منفذ الهجوم على كنيسة (مارمينا) في حلوان، عن تفاصيل حوار قصير دار بينه وبين المنفذ.



وقال الموجي لقناة (اكسترا نيوز) الفضائية المصرية: "بمجرد هجومي عليه صاح في وجهي (أنت مش فاهم حاجة)، ورددها أكثر من مرة".



ورد الموجي عليه قائلًا: "قلت له أخرس، وقمت بضربه على رأسه، مفقدًا إياه الوعي".



وفور سقوط منفذ الهجوم، اندفعت الأهالي تجاهه وضربوه بقوة انتقاما منه على فعلته التي تتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.



وختم صلاح الموجي حديثه مؤكدا، أنه لم يخش على نفسه من الموت، كون الموت في تلك الحالة سيكون بمثابة "الشهادة التي يتقبلها الله".