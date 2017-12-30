الحريق الأسوأ منذ ربع قرن.. سببه طفل أمريكي

فيديو: ارتفاع عدد القتلى في حريق نيويورك إلى 12 شخصًا



رام الله - دنيا الوطنشب حريق هائل في مدينة نيويورك وصفته إدارة الإطفاء الأمريكية، بأنه "الأسوأ" منذ ربع قرن.وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن جهاز الإطفاء بنيويورك، أعلن عن اندلاع حريق بمبنى، سببه طفل، حيث تسبب الحريق بمقتل 12 شخصًا من بينهم أربعة أطفال.وأقرت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك، بأن الحريق يعد الأسوأ في المدينة منذ ربع قرن، وتسبب فيه طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يلهو بموقد بالطابق الأول من المبنى.وقالت الاطفائية: إن الحريق شب في البداية بالطابق الأول قبل أن يمتد سريعا للطوابق العليا، بعد أن هربت والدة الطفل برفقة طفليها تاركة باب الشقة مفتوحًا، ما سمح بتمدد النيران للمبنى.يشار إلى أن الحريق الأسوأ في المدينة، كان في ملهى ليلي (ببرونكس) واندلع في العام 1990، وأسفر عن مقتل 87 شخصاً، واصابة عدد أخر.