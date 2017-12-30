الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جدد الدكتور أشرف القدرة الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحذيراته من أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "غاز مجهول" يؤدي إلى الإجهاد العام وعدم القدرة على الحركة والتقيؤ والسعال الشديد والتشنجات وفقدان الوعي.

وقال القدرة: إن الدراسة الأمريكية حول استخدام الاحتلال للغاز المسيل للدموع وبتركيبات متطورة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، يؤكد مجدداً عنصريته واستخدامه القوة المفرطة بأساليب متطورة و معقدة تتنافي مع القانون الدولي الانساني و اتفاقية جنيف الرابعة.

وأعرب القدرة عن خشيته، من أن الغازات قد تؤدي إلى فقدان حياة عدد من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نقص في مناعة الجسم كالأطفال وكبار السن، متابعًا: هذه الغازات قد تتسبب في إجهاض النساء الحوامل أو حدوث تشوهات خلقية لدى الأجنة، أو إحداث إعاقات وضعف في النمو لدى الأطفال وطلبة المدارس في المناطق التي يتم استهداف سكانها بشكل مستمر.

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