ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية

ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إنه لن تكون السماء، ليلة رأس السنة، مقتصرة على الألعاب النارية فقط، بل ستتميز بظاهرة كونية نادرة الحدوث.

وأفادت (ناسا) بأن ليلة رأس السنة ستشهد ظهور ما يسعرف بظاهرة (القمر العملاق) أو ظاهرة (سوبر مون)، مؤكدة أنه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة، من ليلة رأس السنة.

وتعتبر الظاهرة الكونية نادرة الحدوث في هذا التوقيت، حيث سيظهر القمر بشكل واضح وكبير في السماء، وذلك بعد أن يبلغ أقرب نقطة له من الأرض، في حين أكدت ناسا أن هذه الظاهرة تتكرر كل 13 شهراً.

وأطلقت الوكالة الفضائية، على القمر الذي سيظهر ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية اسم "القمر الذئب"، في حين ذكر موقع (سي.إن.إن) أن حجم القمر سيكون أكبر بـ14% عن القمر الاعتيادي، كما سيفوق إشراقه بـ30%.

فيديو: حقائق لا تعلمها عن ظاهرة القمر العملاق

 

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