بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة العراقية، عن اعادة الخطوط الجوية الكويتية استخدام الأجواء العراقية في رحلاتها، بعد زوال خطر تنظيم الدولة، الذي احتل مناطق عدة في البلاد، قبل أن تقوم القوات العراقية المسلحة بدحره، في هذا العام.



وقال عباس عمران مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي: إن "الخطوط الجوية الكويتية باشرت عبور الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة إلى أوروبا وبعض الدول العربية".



إلى ذلك بدأت الخطوط الجوية الهولندية، باستخدام الأجواء العراقية، ولاحقاً ستبدأ الكثير من الدول باستخدام هذه الأجواء في أغلب رحلاتها، لأن الأجواء العراقية باتت آمنة بنسبة 100%، وفق الحكومة العراقية.



وكانت الكويت أوقفت استخدام الأجواء العراقية، منذ أب/ أغسطس 2014، إثر تغلغل تنظيم الدولة في الأراضي العراقية وسيطرته على مناطق حيوية في البلاد.