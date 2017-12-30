الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد اليوم السبت، المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الاقاليم الخارجية سمير الرفاعي، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات.



وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في المخيمات الفلسطينية وضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتأكيد على تعزيز العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.



واطلع الاحمد اللواء ابراهيم على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والتحرك الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة القرار الامريكي بحق مدينة القدس.