مصرع شرطي عماني "طعنًا" بمركز تجاري في العاصمة العمانية

رام الله - دنيا الوطن

قتل شرطي عُماني، بعد أن هاجمه رجل يحمل سكينا في مركز تجاري وسط العاصمة مسقط السبت.



وأصيب المهاجم وشخصين آخرين بجروح، بحسب ما أفادت اجهزة الأمن العمانية، حيث اتضح أن المهاجم "مختل عقليًا".



ووفق الأوساط العربية، فان الحادث يعتبرًا أمرًا نادرًا في السلطنة التي تتمتع باستقرار أمني كبير.



وقالت الشرطة العمانية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه وقعت جريمة بمجمع (سيتي سنتر) التجاري في العاصمة، موضحة أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)".



وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل أحد افرادها في الحادث، مؤكدة أنها القت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً".