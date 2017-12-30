وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية والمغتربين على التزام دولة فلسطين وحرصها بالمحافظة على العلاقات الطبية التي تربطها بجمهورية الهند الصديقة، وكذلك في دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية الهند في حربها ضد العنف، وفي وقوف دولة فلسطين مع جمهورية الهند في التصدي للتهديدات المسلحة التي تتعرض لها، بإعتبار بلدينا شريكان حقيقيان في الحرب على العنف .



وفي نفس الوقت تقدر دولة فلسطين مساندة الهند لها في مساعيها الدؤوبة لأنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وآخرها موقف الهند المشرف في تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.



واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين ان مشاركة سفيرنا في باكستان في مهرجان جماهيري تضامني مع القدس، والذي عُقد في روالبندي، يوم أمس الجمعة وبحضور اشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر.



وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من سيادة رئيس دولة فلسطين استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فوراً.