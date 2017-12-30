وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية والمغتربين على التزام دولة فلسطين وحرصها بالمحافظة على العلاقات الطبية التي تربطها بجمهورية الهند الصديقة، وكذلك في دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية الهند في حربها ضد العنف، وفي وقوف دولة فلسطين مع جمهورية الهند في التصدي للتهديدات المسلحة التي تتعرض لها، بإعتبار بلدينا شريكان حقيقيان في الحرب على العنف .

وفي نفس الوقت تقدر دولة فلسطين مساندة الهند لها في مساعيها الدؤوبة لأنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وآخرها موقف الهند المشرف في تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين ان مشاركة سفيرنا في باكستان في مهرجان جماهيري تضامني مع القدس، والذي عُقد في روالبندي، يوم أمس الجمعة وبحضور اشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر.

وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من سيادة رئيس دولة فلسطين استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فوراً.

أخبار ذات صلة

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا &#34;مجهولًا&#34;

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

خليفة: اليونسكو جزء من منظومة دولية تسعى للحفاظ على الارث الحضاري

خليفة: اليونسكو جزء من منظومة دولية تسعى للحفاظ على الارث الحضاري

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

منوعات

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

&#34;شهيرة&#34; في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها

"شهيرة" في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها