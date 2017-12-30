غباي: يجب الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة





من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إنه منذ عملية "الجرف الصامد" لم تقم حماس بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه جنوب البلاد، مشيراً إلى وجود تنظيمات أخرى في غزة مثل "تنظيم الدولة" والسلفيين.



ورأى أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي الرد على كل من يطلق القذائف الصاروخية، بما في ذلك حماس كونها لا تمنع ذلك.



وخلال ندوة ثقافية عقدت بعد ظهر السبت في كيبوتس "ياغور" على سفوح جبل الكرمل، لفت يعالون إلى أنه طالما استطاعت إسرائيل ترسيخ وضع أمنى معقول، فيجب إرجاء الجولة القادمة من الحرب في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأكد آفي غباي رئيس "المعسكر الصهيوني"، أنه تم خلال هذا الشهر إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أكثر من ست عشرة مرة، دون أن ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنت شفة.وقال غباي: "يجب الرد على أية عملية لإطلاق النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".وفي سياق ندوة ثقافية عقدت ظهر السبت، في بلدة شوهم في منطقة موديعين على مشارف القدس، رأى غباي أنه يجب اشتراط دخول عمال من غزة إلى إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسري مع حماس.وأعرب رئيس "المعسكر الصهيوني" عن اعتقاده أن ضائقة البطالة في القطاع سترغم حماس على الموافقة على صفقة تبادل.يعالون: يجب الرد على كل قذيفة