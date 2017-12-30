ايران تتعرض لزلزال بقوة أربعة درجات

ايران تتعرض لزلزال بقوة أربعة درجات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت منطقة (جوريه) بمدينة شوشتر في محافظة خوزستان جنوبي ايران، الى هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت.

وفي التفاصيل، أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع صباح اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأفاد المركز أن الزلزال وقع على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.

كان زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب الشهر الماضي اقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلف 530 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب .

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.

فيديو ارشيفي: زلزال يضرب ايران مباشر

 

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