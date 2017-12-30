مسؤول روسي: ترامب لم يتخل عن فكرة التعاون مع موسكو

مسؤول روسي: ترامب لم يتخل عن فكرة التعاون مع موسكو
السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخل حتى الآن عن فكرة إقامة تعاون مع موسكو.

وأوضح السفير أنتونوف، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه خرج بهذا الاستنتاج انطلاقاً من محتويات الأحاديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار السفير، إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة على الرغم من عدم ودية استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة التي تشير إلى روسيا كإحدى التهديدات الرئيسية لأمريكا.

ونوه السفير بأن الجانب الروسي يعتزم مواصلة الدفاع عن مصالحه ولن "يسير بيد ممدودة" ولن يستجدي أحداً، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تزيد من تعقيد العلاقات بين الدولتين من خلال بعض خطواتها المحددة.

وانتقد السفير قرار السلطات الأمريكية مصادرة مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، وإغلاق مبنى الممثلية التجارية الروسية في واشنطن واعتبر القرار مرفوضا بتاتاً، منوهاً إلى أن روسيا ستشدد في المقام الأول على استئناف العمل في القنصلية العامة المذكورة.

ويرى أنتونوف أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كذلك يبدو قلقا إزاء الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية. وقال السفير إن الحديث مع تيلرسون أثار انطباعاً جيداً لديه، منوهاً إلى أن الوزير الأمريكي يعتقد أنه من الممكن حل بعض المشاكل الثنائية بشكل عاجل وسريع ويمكن العمل لفترة لحل المشاكل المعقدة العالقة.

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