بسبب أوضاعهم الاقتصادية.. آلاف البريطانيين يعانون التشرد

فيديو: آلاف البريطانيون يعانون التشرد

رام الله - دنيا الوطنيعيش الآلاف من المواطنين البريطانيين دون مأوى، وذلك بعدما تعذر عليهم العثور على مسكن بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها.وقال موقع (سكاي نيوز عربية)، إنه على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها خصصت أكثر من مليار جنيه إسترليني للمساعدة في توفير السكن للمحتاجين، لكن منظمات إنسانية تقول إنها لم تلحظ أي نتائج ملموسة.وتظهر إحصاءات رسمية حديثة أن شوارع بريطانيا تشكل مأوى ليليا دائما لنحو أربعة آلاف شخص، في حين تقول منظمات تعمل في مجال مساعدة المشردين إن العدد الحقيقي يتجاوز تسعة آلاف.وفي حال استمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا على ما هو عليه، مع ما يصاحبه من ارتفاع كبير لأسعار البيوت، فإن المراقبين يتوقعون تدهور الأوضاع إلى الأسوأ.وتوجد في بريطانيا حاليا نحو 70 ألف أسرة عاملة في بريطانيا، تعيش في مساكن مؤقتة، ذلك أن أرباب تلك العائلات لم يعودوا قادرين على دفع ثمن الإيجار، وكثير منهم يعملون أثناء النهار، ويبيتون في الشارع خلال الليل.