بسبب أوضاعهم الاقتصادية.. آلاف البريطانيين يعانون التشرد

بسبب أوضاعهم الاقتصادية.. آلاف البريطانيين يعانون التشرد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يعيش الآلاف من المواطنين البريطانيين دون مأوى، وذلك بعدما تعذر عليهم العثور على مسكن بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها.

وقال موقع (سكاي نيوز عربية)، إنه على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها خصصت أكثر من مليار جنيه إسترليني للمساعدة في توفير السكن للمحتاجين، لكن منظمات إنسانية تقول إنها لم تلحظ أي نتائج ملموسة.

وتظهر إحصاءات رسمية حديثة أن شوارع بريطانيا تشكل مأوى ليليا دائما لنحو أربعة آلاف شخص، في حين تقول منظمات تعمل في مجال مساعدة المشردين إن العدد الحقيقي يتجاوز تسعة آلاف.

وفي حال استمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا على ما هو عليه، مع ما يصاحبه من ارتفاع كبير لأسعار البيوت، فإن المراقبين يتوقعون تدهور الأوضاع إلى الأسوأ.

وتوجد في بريطانيا حاليا نحو 70 ألف أسرة عاملة في بريطانيا، تعيش في مساكن مؤقتة، ذلك أن أرباب تلك العائلات لم يعودوا قادرين على دفع ثمن الإيجار، وكثير منهم يعملون أثناء النهار، ويبيتون في الشارع خلال الليل.

فيديو: آلاف البريطانيون يعانون التشرد
 

أخبار ذات صلة

أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية بشأن اليمن

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية بشأن اليمن

فيديو: مقتل خمسة متظاهرين بإطلاق نار حي في إيران

فيديو: مقتل خمسة متظاهرين بإطلاق نار حي في إيران

الحريق الأسوأ منذ ربع قرن.. سببه طفل أمريكي

الحريق الأسوأ منذ ربع قرن.. سببه طفل أمريكي

مسلح بحزام ناسف يحتجز رهائن بمبنى شرق أوكرانيا

مسلح بحزام ناسف يحتجز رهائن بمبنى شرق أوكرانيا

ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية

ظاهرة كونية نادرة ليلة رأس السنة الميلادية

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

الرئيس يهاتف الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته

الرئيس يهاتف الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته

ضبط طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية في الخليل

ضبط طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية في الخليل

الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان مصنعاً لتزوير تواريخ المعسل والألبان

الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان مصنعاً لتزوير تواريخ المعسل والألبان

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرقي القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرقي القدس

عربي

برج خليفة يستعد لإبهار العالم

برج خليفة يستعد لإبهار العالم

محلل سياسي: القضية الفلسطينية تصدرت توجهات مصر الخارجية في 2017

محلل سياسي: القضية الفلسطينية تصدرت توجهات مصر الخارجية في 2017

الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة عناصر من حركة حسم

الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة عناصر من حركة حسم

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

منوعات

سهير رمزي ثتير الجدل بموقفها غير الصريح من الحجاب

سهير رمزي ثتير الجدل بموقفها غير الصريح من الحجاب

&#34;Tiger Zinda Hai&#34;.. فيلم هندي يكشف سبب تفجير الإرهابيين للكنائس

"Tiger Zinda Hai".. فيلم هندي يكشف سبب تفجير الإرهابيين للكنائس

عمرو دياب يُوجه صفعة لـ&#34;شيرين&#34; قبل احتفالات رأس السنة

عمرو دياب يُوجه صفعة لـ"شيرين" قبل احتفالات رأس السنة

نجمة لبنانية تصدم متابعيها: زوجي لن يقبّلني بعد اليوم

نجمة لبنانية تصدم متابعيها: زوجي لن يقبّلني بعد اليوم