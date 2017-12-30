تركيا تنتقد تعامل أوروبا مع اللاجئين السوريين

فيديو أرشيفي: خيبة أمل اللاجئين السوريين في أوروبا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، إنها تعتبر أن نسبة كبيرة من الأموال التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا ما زالت غير مستخدمة بكفاءة لتلبية احتياجاتهم.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، أنه جرى تحويل 1.78 مليار يورو (2.14مليار دولار) فقط من إجمالي ستة مليارات يورو (7.20 مليار دولار)، ينص عليها اتفاقان تم التوصل إليهما في عامي 2015 و2016، إلى وزارات تركية ومنظمات دولية مسؤولة عن تطبيق المشروعات، وفق "رويترز".وأشارت تركيا، إلى أنه سيكون سيكون من الأسهل منح الأموال مباشرة للحكومة وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إنه يحول دائماً المساعدات الإنسانية عبر وكالات متخصصة ومؤسسات غير حكومية كي تذهب مباشرة للمعوزين.وأضاف البيان: "بينما استخدمت تركيا أكثر من 30 مليار دولار من أموالها المحلية لتلبية احتياجات السوريين الموجودين بتركيا منذ سبعة أعوام تقريباً، لم تستخدم نسبة كبيرة من ثلاثة مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر عام 2015 بشكل فعال في هذا المضمار".ولفت البيان، إلى أن من 1.78 مليار يورو جرى تحويلها حتى الآن، ذهب 1.3 مليار يورو إلى المنظمات الدولية و270 مليوناً إلى وزارة التعليم و120 مليونا إلى وزارة الصحة و120 مليوناً أخرى إلى وزارة الداخلية.وخلص البيان الوزاري، إلى أن هذا لا يعني أن الأموال تستخدم بكفاءة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، مضيفاً "لسوء الحظ لا تعمل آلية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي على نحو سريع".وكانت أنقرة قد وافقت على التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى اليونان واستعادة غير المؤهلين للجوء، مقابل الحصول على تمويل استضافة اللاجئين السوريين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وإحياء جهود الانضمام للتكتل الأوروبي.