خليفة: اليونسكو جزء من منظومة دولية تسعى للحفاظ على الارث الحضاري

خليفة: اليونسكو جزء من منظومة دولية تسعى للحفاظ على الارث الحضاري
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام أن  اليونسكو جزء من منظومة دولية تسعى للحفاظ على الارث الحضاري الانساني للبشرية في كل مكان في العالم ، وأن هذه المنظمة والتزاماً بالمواثيق والقرارات الدولية وقفت في وجه محاولات الاحلال والتدمير التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورغم محاولات الضغط الأمريكية الإسرائيلية واصلت دورها.

وأضاف خليفة لا نعتقد أن اليونسكو في ظل الادارة الجديدة للسيدة أودري أزولاي ستخضع لإبتزازات "الشو السمجة" لسفير كيان الاحتلال في المنظمة "هكوهين" الذي تسول إمضاء حارس أمن المنظمة، ولا كان رئيسه جاداً في تقديم الاستقالة  فقد كان لديه متسع من الوقت لتقديمها، أما طرقة الـ "شو" فقد كانت أكثر تعبيراً في استجداء انقضاء المهلة لتقديم الانسحاب، فليس هكوهين من الجهالة بحيث لا يعلم آليات عمل اليونسكو التي تصور أمام ابوابها في استعراض لا يخلو من وقاحة الاحتلال الذي لم يجد من طرق استجداء هذه المنظمة التي يعتبرها "تعيسة" سوى اختطاف صورة شو تعبر عن بؤس الاحتلال ومن يدعمه.

وأكد خليفة أن تطهير الذاكرة البشرية من هذا الاحتلال البائس والبغيض الذي اعتقد أنه يستطيع كتابة التاريخ بدعم من الادارة الأمريكية بات أقرب من أي وقت مضى. 

وفي جانب آخر أضاف خليفة قلنا قبل أيام رداً على سفير الولايات المتحدة السيد "فريدمان" انه وبدل الدفاع عن جرائم الاحتلال وإرهابه، يجب العمل على إنهاءه من حياتنا ومن قاموس المنظومة الدولية التي تعمل على الحفاظ على الامن والسلم العالمي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ما يستوجب العمل الفاعل للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحماية حدودها استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

أدعو السيد " فريدمان" الذي يقود جوقة من اليمين الاسرائيلي، عضو أساسي فيها ما تسمى بوزيرة الثقافة والرياضة "ريغيف"؛ الى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية والإبعاد عن الاثارة لأن ارتباطنا بهذه الارض لا يزعزعه "دخيل أو طارئ" مهما كان اسمه، فريدمان أو حوطوبيلي أو شكيد أو ريغيف وليبرمان أو حزان. لن يذكر التاريخ وجودهم سوى كلمح البصر، لأن الزوال هو مصير كل الاحتلال.

أخبار ذات صلة

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا &#34;مجهولًا&#34;

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

منوعات

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

&#34;شهيرة&#34; في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها

"شهيرة" في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها