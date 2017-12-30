مسؤول إيراني: تصريحات ترامب سخيفة وتمثل تدخلاً بشؤوننا الداخلية

مسؤول إيراني: تصريحات ترامب سخيفة وتمثل تدخلاً بشؤوننا الداخلية
الناطق باسم الخارجية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بالتصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، معتبرةً لك تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

ووصفت الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعم فيها المتظاهرين بأنها "سخيفة وتمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران".

وشدد المتحدث على أن "الشعب الإيراني الرشيد لا يكترث بالشعارات الأمريكية المنافقة" التي تبحث عن فرصة للنيل من طهران"، مضيفاً أن تصريحات ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين لا تستحق اهتماماً ولا قيمة لها.

ونوه قاسمي، إلى أن الإيرانيين يرصدون تورط الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين واليمن والبحرين، ويتابعون أيضاً قرار ترامب منع الإيرانيين من دخول بلاده، قائلا إن المسؤولين الأمريكيين ليسوا في موقع يسمح لهم بالشفقة على الشعب الإيراني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن دستور البلاد له بنية ديمقراطية ويدعم قانونيا المطالب المدنية لشعبها ومتابعتها في إطار القانون.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الحكومة الإيرانية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الحملات الاحتجاجية التي تشهدها العاصمة طهران وغيرها من مدن البلاد بالتزامن مع تظاهرات أخرى مؤيدة للحكومة.

وأعرب ترامب أمس الجمعة عن استنكاره لتقارير تتحدث عن حملة الاعتقالات بحق المحتجين في إيران، مطالبا طهران باحترام حقوق مواطنيها، بما فيها حرية التعبير، وانضم إلى هذا الطلب عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه طهران ومدن إيرانية أخرى مظاهرات شعبية احتجاجا على الغلاء والفساد وتنديداً بسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

فيديو أرشيفي: الاحتجاجات في إيران ضد الغلاء
 

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