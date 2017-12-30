لستة أشهر.. الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان

فيديو أرشيفي: النزاع في السودان

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، من خلال مرسوم جمهوري، حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا لمدة ستة أشهر.ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، فإن وكالة الأنباء السودانية، لم توضح سبب اتخاذ القرار؛ إلا أن وسائل إعلام محلية، كانت قد أشارت إلى أن الخرطوم تعتزم شن حملة لنزع السلاح في الولايات.وأوضحت وسائل إعلام أن حالة الطوارئ خطوة من حملات نزع السلاح الجارية، التي بدأت بالقرب من دارفور والنيل الأزرق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وكان الناطق باسم وزارة الدفاع السودانية أحمد خليفة الشامي، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه منذ بدء جمع السلاح طواعية خلال الشهرين الماضيين، "تم جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح إلى جانب أكثر من 500 عربة دفع رباعي مسلحة من ولايات إقليم دارفور غرب السودان.