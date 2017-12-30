القسام على جبهتي الصفقة والحرب.. هل اقتربت نقطة الصفر؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المستوطنين الإسرائيليين بمستوطنات غلاف غزة، الواقعة في محيط القطاع لوقف ما وصفته بـ "عنجهية الحكومة الإسرائيلية".



وأكد القسام في صور نشرها موقعه الإلكتروني ومكتوبة باللغة العبرية موجهة للمستوطنين: "صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية حكومتكم".



كما إن الصورة رسم عليها راجمة صواريخ وخريطة للمدن والبلدات الإسرائيلية التي تصلها صواريخ القسام، في إشارة إلى أن كافة المدن الإسرائيلية هي تحت طائلة صواريخ القسام.



وقبل ذلك بيوم، نشرت كتائب القسام صورة كبيرة في شوارع غزة، لأحد الجنود الإسرائيليين المأسورين في قطاع غزة، وهو شاؤول أرون، حيث كُتِب على الصورة باللغتين العربية والعبرية "هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور".



سبق كل ذلك، تصريحات للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حيث قال فيها: "إن الاحتلال الإسرائيلي أدخل جنوده بغزة في معركة وتركهم للمجهول، بدلاً من المواجهة الحقيقية والتصرف بشرف ورجولة".



وأضاف أبو عبيدة، في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "الاحتلال اختار طريق الجبناء تنصلاً من مسؤولياته وهروباً من دفع الثمن، لافتاً إلى أن القسام تُطمئن الأسرى وعائلاتهم، بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة."



ووجّه الناطق باسم القسام حديثه للحكومة الإسرائيلية قائلًا: "بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة أخرى، ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".



إلى ذلك، جدد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، تهديداته للجيش الإسرائيلي قائلًا: "المقاومة بـ 51 دقيقة تستطيع أن تضرب إسرائيل بضربات 51 يومًا".



اذًا بعد هذه المقدمة، وكم التهديدات المذكورة أعلاه، هل أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من حرب جديدة على قطاع غزة، حيث إن التلويح بعصا الحرب من قبل المسؤولين الإسرائيليين متكررة، فهل ذلك مقدمة لشن الحرب خصوصًا وأن بعض الظروف الحالية تتشابه كثيرًا مع الأوضاع التي كانت سائدة ما قبل الحروب الأربعة الماضية بداية من حرب تموز 2006 على لبنان، وصولًا إلى حرب 2014 على قطاع غزة، أم أننا نقترب رويدًا رويدًا من صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية؟



المحلل العسكري محمود العجرمي، أكد أن رسائل القسام الأخيرة "المتتابعة"، بدءًا من تصريحات السنوار وصولًا إلى ما بثه القسام بالأمس تحمل عدة رسائل، أهمها طمأنة للأسرى وعائلاتهم، بأن ملف صفقة تبادل الأسرى الثانية، لا تزال في جراب المقاومة، فرغم التأخر في إنجازها إلا أنها ستُفضي في النهاية إلى صفقة مُشرفة، تُليق بحجم التضحيات.



وأضاف العجرمي: أما الرسالة الثانية، فكانت لعضو الكنيست أورن حزان بعد تعديه على ذوي الأسرى، وكذلك لتحريك المياه الراكدة في إسرائيل، وتحديدًا لأهالي جنود الاحتلال المحتجزين لدى القسام بغزة، أن تحركوا داخليًا واضغطوا على حكومتكم لتنجز صفقة تبادل.



وعن استفزازات الاحتلال الأخيرة، أكد العجرمي أن ما بذله الاحتلال الفترة الماضية هو محاولته لجر بعض الفصائل العسكرية للرد على جرائمه الأخيرة سواءً على مستوى ما يقترفه في مدينة القدس وبعض مناطق الضفة الغربية، أو عندما قصف نفق المقاومة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، واحتجاز جثامين شهداء من كان داخل النفق.



وأشار العجرمي، إلى أن ما قاله أبو عبيدة بأن الحقيقة صادمة، هو حقيقي، فالأمر على مستوى احتجاز الأسرى الإسرائيليين أكبر مما نتخيله نحن، فليس فقط هدار جولدن أو أرون شاؤول أو ابراهام منغيستو وهشام السيد، فالأمر كبير وغامض مهما حاولت إسرائيل أن تصغر منه، لكن الحكومة تعي الحقيقة جيدًا.



بدوره، قال المحلل العسكري حمزة أبو شنب: إن نبرة التهديد الصادرة من قادة الجيش الإسرائيلي، كان لا بد أن يكون أمامها ردود من قبل كتائب القسام وفق الإطار الطبيعي، لاسيما وأن المقاومة لا تريد المواجهة مع الاحتلال في الوقت الحالي، فهي ارتأت أن الرد التهديدي يمثل ردعًا للخطاب الإسرائيلي الموجه.



وأضاف أبو شنب: القسام أيضًا أراد رد الصاع لأورن حزان الذي تهجم على حافة أهالي أسرى غزة، فكل تلك التهديدات الإسرائيلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسكت عنها حتى لو كانت المقاومة في حل من الحرب أو التصعيد.



وأوضح أنه، منذ حرب 2014، المقاومة الفلسطينية تطور من أساليبها وأدواتها القتالية، وهذا يمكن قراءته من خلال يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، والذي جدد تصريحاته السابقة أن "ما قام به القسام طوال 51 يومًا سيفعله فقط في 51 دقيقة خلال المواجهة المقبلة".



وأشار المحلل إلى أن الصواريخ التي تُطلّق على مناطق غلاف غزة، مصدرها بعض الشباب المتحمسين، وفي ذات الوقت فإنه لا يمكن اعتبار القسام مشارك في تلك الصواريخ، وهذا ينطبق أيضًا على سرايا القدس، التي لم ترد حتى اللحظة على استهداف الاحتلال نفقًا لها شرقي القطاع، والذي أدى لارتقاء عدد من عناصرها.