الأمن المصري: إجراء عملية جراحية لمنفذ الهجوم على كنيسة بالقاهرة

الأمن المصري: إجراء عملية جراحية لمنفذ الهجوم على كنيسة بالقاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر أمني مصري قوله: إن منفذ الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان، لا يزال على قيد الحياة، حيث خرج من غرفة العمليات، عقب إجراء عملية جراحية له لعلاج إصابات غير خطيرة لحقت به.

وأوضح المصدر، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن المسلح مصاب بطلقات نارية في القدم وكدمات متفرقة بالجسد.

يذكر، أن تنظيم الدولة تبنى، مساء الجمعة، الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباحاً، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن ترامب عبّر عن تعازيه في ضحايا "الحادث الإرهابي"، مشدداً على "تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب".

وتزامن الاعتداء مع استعدادات الأقباط المصريين للاحتفال بعيد الميلاد بعد تسعة أيام، حيث إنه ومنذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطاً في عدد من مدن البلاد.

فيديو: اللحظات الاولى للهجوم المسلح على كنيسة بحلوان
 

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