فيديو: صلاة الفجر تروي قصص البحث عن لقمة العيش بغزة

فيديو: صلاة الفجر تروي قصص البحث عن لقمة العيش بغزة
من أمام أحد المساجد برفح
خاص دنيا الوطن
 تروي صلاة الفجر قصص أهالي قطاع غزة، الباحثين عن لقمة العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ويمتهن عدد من الغزيين مهنة بيع المعجنات التي تعدها مخابز قطاع غزة، على أبواب المساجد في صلاة الفجر، أداءً لفريضة الله عز وجل من جهة، وسعياً لكسب الرزق من جهة أخرى.

ويمثل الفجر مصدر رزق لأولئك المواطنين، الذين باتوا يعرفون ببائعي "العوجا والكعك"، حيث يبدؤون يومهم مع الساعة الثالثة فجراً، ويكسبون رزقهم من بيع المعجنات للمصلين، ثم يتنقلون بما فاض لديهم بين شوارع وأزقة منازل المواطنين لبيعها.

ويقول صلاح أبو الروس، أحد الذي يعملون في المهنة، إنه يقوم بجلب المعجنات والقرشلة من أحد مخابز مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويقوم ببيعها أمام المسجد، وذلك لتوفير لقمة العيش الكريم لأسرته.

من ناحيته، قال رفيقه في المهنة، عدي أبو الروس، إن المهنة تكسبهم قوت يومهم، ويبيعون الك أولاً، ولكي أتمكن من بيع كل المعجنات التي بحوزتي".

فيديو: صلاة الفجر تروي قصص بائعي المعجنات
 






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