السلطات البريطانية تعتقل شخصاً خطط لهجمات "إرهابية"

السلطات البريطانية تعتقل شخصاً خطط لهجمات "إرهابية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت السلطات البريطانية حملة أمنية مشددة، اعتقلت خلالها شاباً يبلغ من العمل 21 عاماً، مساء أمس الجمعة، للاشتباه في تخطيطة لشن هجمات مسلحة.

جاء ذلك، وسط تزايد المخاوف من عودة المقاتلين المسلحين الأجانب إلى البلاد مرة أخرى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضحت السلطات البريطانية، أن الشاب من مدينة شيفيلد شمالي إنجلترا، يكون خامس شخص يعتقل في المنطقة نفسها، بالتهمة ذاتها.

وتجري قوات الأمن البريطانية، حملة تفتيش في مبنيين اثنين في العاصمة لندن.

فيديو أرشيفي: السلطات البريطانية تلاحق المشتبه بهم في هجمات لندن

 

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