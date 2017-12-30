أردوغان: الإجراءات الإسرائيلية في القدس قد تفجر الوضع

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اتخاذ إجراءات جديدة في القدس، من شأنها تفجير الوضع في المدينة.



جاء ذلك، في رسالة بعثها أردوغان أمس الجمعة، إلى مؤتمر (ماس- اكنا) السنوي، الذي انطلقت فعاليات نسخته الـ 16 بمدينة شيكاغو الأمريكية، ويُعدّ أكبر مؤتمر للمسلمين في أمريكا والغرب، بحسب وكالة (الأناضول) للأنباء التركية.



وقال الرئيس التركي: "إن مسلمي الولايات المتحدة يواجهون اليوم اختبارات ومخاطر وتهديدات جديدة، وأن مؤتمر "ماس-اكنا" السنوي سيكون مفيدًا لمناقشتها"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأكّد أردوغان في خطابه للمشاركين في المؤتمر، أن النصر الذي تحقق في منظمة الأمم المتحدة بشأن القدس، يظهر مجددًا أهمية التضامن والتحرك المشترك لتحقيق الأهداف.



وأشار إلى أن دعم 129 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقرار الذي بادرت تركيا بطرحه جاء من أجل إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وفي السياق، قال أردوغان: "إن هذا النجاح هو بمثابة نقطة تحول بالنسبة للنضال من أجل الحق والعدالة والحرية، وهو نصر للوحدة والتضامن والتكاتف، وقد أثبت للعالم أن هناك قيمٌ لا يمكن شراؤها بالأموال.



وأضاف: "القدس مدينة عزيزة على قلوبنا، ولا يمكن التضحية بها في سبيل حسابات المصالح، فهي قرّة عين المسلمين وكرامتهم وخطّهم الأحمر، وينبغي على العالم الإسلامي، أن يدرك من الآن فصاعدًا قوته الحقيقية".



وأكّد أردوغان أن تركيا، ستواصل كفاحاً من أجل القدس، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الأمر، وسيلة لنهوض واستيقاظ المسلمين.