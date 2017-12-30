الاقتصاد يكشف سبب ارتفاع سعر سجائر "ليبرتي".. وعلاقة جودة الدجاج بسعر الشاورما

الاقتصاد يكشف سبب ارتفاع سعر سجائر "ليبرتي".. وعلاقة جودة الدجاج بسعر الشاورما
توضيحية
خاص دنيا الوطن
 أكد أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أن النوع الجديد من السجائر الذي وصل إلى قطاع غزة ويحمل الاسم (ليبرتي) هو صناعة محلية، لافتا إلى أن الضرائب على السلع المستوردة مرتفعة، في المقابل هناك ضرائب محدودة على السلع المحلية مثل هذا النوع من السجائر.

وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك أخبار بأن وزارة المالية في قطاع غزة، فرضت عليه رسوماً ضريبية جديدة، ولم يتم التأكد من ذلك".

وبين نوفل، أن السبب في ارتفاع سعر هذا النوع عما كان عليه بداية تداوله في الأسواق الغزية، أنه تم فرض ضرائب عليه رفعت سعره قليلاً، لأن هناك فرقاً بين المستورد والمحلي.

ولفت نوفل إلى أنه يتم زراعة هذا النوع من السجائر في الضفة الغربية، ولأن هناك فرقاً كبيراً بينه وبين السجائر المستوردة، تم فرض الضرائب عليه حتى يرتفع سعره ويصل بذلك إلى معادلة فروقات الأسعار مع المستورد.

وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع وزارة المالية بغزة ولكنها رفضت الحديث.

وفي سياق آخر، أوضح نوفل سبب بيع بعض المحلات لفراشيح (الشاورما) بغزة بسعر من 5 إلى 6 شواكل، مرجعاً ذلك إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى أصحاب محلات (الشاورما) وبالتالي عدم قدرتهم على استعادة إيجارات المحلات، والتكاليف التشغيلية الأخرى، ما دفعهم لتخفيض سعرها لإنقاذ ما يمكن من التكاليف.

وقال: "يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة، والذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الشاورما"، نافياً أن يثير انخفاض سعر الفرشوحة مخاوف المستهلكين من جودة الدجاج.

أخبار ذات صلة

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا &#34;مجهولًا&#34;

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

منوعات

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

&#34;شهيرة&#34; في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها

"شهيرة" في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها