الاقتصاد يكشف سبب ارتفاع سعر سجائر "ليبرتي".. وعلاقة جودة الدجاج بسعر الشاورما

خاص دنيا الوطن

أكد أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أن النوع الجديد من السجائر الذي وصل إلى قطاع غزة ويحمل الاسم (ليبرتي) هو صناعة محلية، لافتا إلى أن الضرائب على السلع المستوردة مرتفعة، في المقابل هناك ضرائب محدودة على السلع المحلية مثل هذا النوع من السجائر.



وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك أخبار بأن وزارة المالية في قطاع غزة، فرضت عليه رسوماً ضريبية جديدة، ولم يتم التأكد من ذلك".



وبين نوفل، أن السبب في ارتفاع سعر هذا النوع عما كان عليه بداية تداوله في الأسواق الغزية، أنه تم فرض ضرائب عليه رفعت سعره قليلاً، لأن هناك فرقاً بين المستورد والمحلي.



ولفت نوفل إلى أنه يتم زراعة هذا النوع من السجائر في الضفة الغربية، ولأن هناك فرقاً كبيراً بينه وبين السجائر المستوردة، تم فرض الضرائب عليه حتى يرتفع سعره ويصل بذلك إلى معادلة فروقات الأسعار مع المستورد.



وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع وزارة المالية بغزة ولكنها رفضت الحديث.



وفي سياق آخر، أوضح نوفل سبب بيع بعض المحلات لفراشيح (الشاورما) بغزة بسعر من 5 إلى 6 شواكل، مرجعاً ذلك إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى أصحاب محلات (الشاورما) وبالتالي عدم قدرتهم على استعادة إيجارات المحلات، والتكاليف التشغيلية الأخرى، ما دفعهم لتخفيض سعرها لإنقاذ ما يمكن من التكاليف.



وقال: "يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة، والذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الشاورما"، نافياً أن يثير انخفاض سعر الفرشوحة مخاوف المستهلكين من جودة الدجاج.