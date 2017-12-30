الرئيس الروسي: موسكو ستواصل دعم دمشق في الدفاع عن سيادتها

أرشيفي: أسرار التدخل الروسي في سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، أن موسكو ستواصل دعم دمشق في الدفاع عن سيادتها.يأتي ذلك، بعد أن أمر الرئيس الروسي قواته المتواجدة في سوريا ببدء الانسحاب منها، لافتاً إلى أن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، ومنشآتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وبدأ الجيش الروسي في 12 كانون الأول/ ديسمبر انسحاباً جزئياً لقواته من سوريا، إثر إعلان بوتن، أن مهمتهم أنجزت بنجاح، بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر، توقف الرئيس الروسي بشكل مفاجئ في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وذلك في أول زيارة منذ اندلاع النزاع السوري قبل ست سنوات.