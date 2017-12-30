ترامب يعلق على المظاهرات الإيرانية ضد الفساد

فيديو أرشيفي: مظاهرات في إيران رفضاً للغلاء والفساد

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن من إيران، ضد علاء الأسعار والفساد وتراجع الأوضاع الاقتصادية.وقال ترامب، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في (تويتر)، إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين، مرفقاً التغريدة بوسم (هاشتاغ): #IranProtestsوأضاف ترامب: "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون، الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج"، مضيفاً: "جب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير.. العالم يراقب".تأتي التغريدة في أعقاب اعتقال السلطات الإيرانية 52 شخصاً في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزاً دينياً مهماً في إيران، خلال الاحتجاجات.