أبو أسعد: منخفضات جوية ماطرة هذا الأسبوع وتحذيرات من السيول

قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، إن أجواء هذا اليوم، غائمة جزئياً مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية لهذا العام، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار المحلية على بعض المناطق.





وأكد أبو أسعد في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن غداً الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية لهذا العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.





أما يوم الاثنين فأكد أبو أسعد، أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة مع انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق الفلسطينية، تبدأ من المناطق الشمالية صباحاً، وتمتد تدريجياً للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والبحر مائج.





وتابع أبو أسعد تبقى الأجواء ماطرة مع فرصة أضعف يوم الثلاثاء المقبل، مع تحذيرات للمواطنين من سرعة الرياح في يوم الاثنين.





وفي يوم الخميس، سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم في ساعات ليل الجمعة، وتتأثر البلاد بأمطار على مختلف المناطق الفلسطينية يومي الجمعة والسبت.





وأوضح أبو أسعد، أن ما يميز هذا الموسم هو انحباس الأمطار في شهري 11 و12، حيث كانت أقل من المعدلات المتوقعة، ولم تشكل أكثر من 50-60% من معدلاتها لهذا العام.





خاص دنيا الوطن