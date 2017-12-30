السجن ثلاث سنوات على محمد مرسي بتهمة إهانة القضاء

فيديو أرشيفي: ماذا قال محمد مرسي بعد سماعه الحكم بالإعدام

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية إهانة السلطة القضائية والتطاول على رجالها.وشمل الحكم تسعة عشر آخرين بنفس المدة، من بينهم كوادر بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، وبرلمانيين سابقين، ومحامين وإعلاميين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتضمن منطوق الحكم، إلزام الرئيس السابق محمد مرسي، بتسديد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.وكانت هيئة التحقيق القضائية، أسندت إلى المتهمين أنهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس السابق محمد مرسي، أنه سبّ وقذف موظفاً عاماً ذي صفة نيابية، القاضي علي محمد أحمد النمر، وبأنه وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران/ يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضٍ مزور ومازال يجلس على منصة القضاء".