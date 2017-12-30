حماس: تصريحات السفير الأمريكي تؤكد شراكتهم للاحتلال بجرائمه ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم: "إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي (ديفيد فريدمان)، التي وصف فيها المواقف الفلسطينية الرافضة لقرار ترامب بخصوص القدس بأنها (قبيحة واستفزازية ومعادية للسامية) تعكس عنصرية هذا السفير، وجهله بالتاريخ واستخفافه بالحق الفلسطيني والقانون الدولي".



وأوضح برهوم في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه بهذه السياسة أي "سياسة أمريكا تجاه المواقف الفلسطينية" تبين أنهم شركاء للاحتلال في كل جرائمه ضد شعبنا ومقدساته.



وبين برهوم: أن هذه التصريحات يجب أن تكون كافية كي تكون مبرراً لإعلان فلسطيني رسمي بقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وإعلان انتهاء أوسلو التي رعتها وسوقتها هذه الإدارة، وتسببت في ضياع الحقوق الفلسطينية، وثبتت أركان الاحتلال الإسرائيلي.