مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
لقد سدت السبل امامنا ولم يبق الا وجه الله ثم انتم فقد تعرض ولدنا حسام البالغ من العمر 24 عاما لحادثة خطيرة فى عمله بمصنع للبلاط.

وتم تحويله على نفقة المصنع والتامين الصحى الى داخل الخط الاحمر حيث مستشفى ايخلوف وكان النزيف لازال مستمرا ودمه قد وصل الى اقل من 4 وتم اجراء عملية له فى ايخلوف وتمكن فريق الاطباء من انقاظ حياته.

تاركين ثلاثة من الانانبيب والاكياس تخرج من بطنه وكان له موعدا فى بداية شهر يوليو الفائت ليعود للمستشفى لكنه منع من دخول الاراضى المحتلة بلا ذنب وقمنا بمحاولات عدة دون جدوى.

ويتعرض الشاب الان لخطر شديد على حياته نتيجة بقاء اكياس البول والبراز خارج بطنه.

لذا كان اللجوء اليكم سيادة الرئيس لتدخلكم العاجل من اجل اعادته لمستشفى ايخلوف واجراء ما تبقى له من عمليات.

نستحلفكم بالله ان تمدوا لهذا الشاب يد العون علما اننا قدمنا كل التقارير الطبية لهيئة التنسيق.

للتواصل 0599838727

أخبار ذات صلة

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

شعث: البحث جارٍ عن بديل للولايات المتحدة لرعاية عملية السلام

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا &#34;مجهولًا&#34;

الصحة: دراسة أمريكية تؤكد أن الاحتلال يستخدم غازًا "مجهولًا"

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

منوعات

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

&#34;شهيرة&#34; في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها

"شهيرة" في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها