مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطن

لقد سدت السبل امامنا ولم يبق الا وجه الله ثم انتم فقد تعرض ولدنا حسام البالغ من العمر 24 عاما لحادثة خطيرة فى عمله بمصنع للبلاط.



وتم تحويله على نفقة المصنع والتامين الصحى الى داخل الخط الاحمر حيث مستشفى ايخلوف وكان النزيف لازال مستمرا ودمه قد وصل الى اقل من 4 وتم اجراء عملية له فى ايخلوف وتمكن فريق الاطباء من انقاظ حياته.



تاركين ثلاثة من الانانبيب والاكياس تخرج من بطنه وكان له موعدا فى بداية شهر يوليو الفائت ليعود للمستشفى لكنه منع من دخول الاراضى المحتلة بلا ذنب وقمنا بمحاولات عدة دون جدوى.



ويتعرض الشاب الان لخطر شديد على حياته نتيجة بقاء اكياس البول والبراز خارج بطنه.



لذا كان اللجوء اليكم سيادة الرئيس لتدخلكم العاجل من اجل اعادته لمستشفى ايخلوف واجراء ما تبقى له من عمليات.



نستحلفكم بالله ان تمدوا لهذا الشاب يد العون علما اننا قدمنا كل التقارير الطبية لهيئة التنسيق.



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