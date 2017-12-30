مجدلاني: مصر عصية على الإرهاب الهادف لإشغالها عن دورها القومي

مجدلاني: مصر عصية على الإرهاب الهادف لإشغالها عن دورها القومي
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وقال د. مجدلاني: إن جمهورية مصر العربية عصية على الإرهاب أياً كان شكله ومصدره، والهدف الرئيس لاستهداف أمنها هو إشغالها عن دورها القومي والإقليمي في المنطقة، وإضعافها اقتصادياً، من خلال استنزاف قواها المادية والمعنوية وتشتيت جهودها، وإضعاف دورها الذي من الممكن أن تقوم به في رعاية وحماية الأمن الإقليمي العربي، وفي مواجهة التدخلات الخارجية المختلفة.

وأضاف مجدلاني: إن القيادة الفلسطينية، تؤكد دعمها للشقيقة جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على ضرورة مساندة مصر في معركتها التي تخوضها ضد الإرهاب.

وأكد على دعم جهود مصر والتضامن معها في مواجهة الهجمات الإرهابية المتكررة التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها، وضرب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، من قبل قوى الظلام، معرباً عن خالص التعازي لمصر، رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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