فيديو: خروج جبهة النصرة من ريف دمشق الغربي

فيديو: خروج جبهة النصرة من ريف دمش

رام الله - دنيا الوطنبدأ اليوم السبت، خروج مسلحي (جبهة النصرة) من ريف دمشق الجنوبي الغربي، على متن حافلات، باتجاه إدلب ودرعا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفجر مسلحو الجبهة والفصائل المرتبطة بهم مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.وستتوجه الحافلات وسيارات الإسعاف، برعاية الهلال الأحمر السوري، من بيت جن مرورا بكفر حور وبيت سابر، ومن ثم بيت تيما، وصولاً إلى مزارع بشير النجار وبيت تيما، ثم إلى بيت سابر وكفر حور.وفي وقت سابق، الجمعة، أكد موقع (روسيا اليوم) أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعاً مع قياديين في "جبهة النصرة".هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أكثر من 250 مسلحاً، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.وقد قبلت (جبهة النصرة) باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدماً، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمدادته.