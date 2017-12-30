فيديو: خروج جبهة النصرة من ريف دمشق الغربي

فيديو: خروج جبهة النصرة من ريف دمشق الغربي
عناصر جبهة النصرة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ اليوم السبت، خروج مسلحي (جبهة النصرة) من ريف دمشق الجنوبي الغربي، على متن حافلات، باتجاه إدلب ودرعا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفجر مسلحو الجبهة  والفصائل المرتبطة بهم مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.

وستتوجه الحافلات وسيارات الإسعاف، برعاية الهلال الأحمر السوري، من بيت جن مرورا بكفر حور وبيت سابر، ومن ثم بيت تيما، وصولاً إلى مزارع بشير النجار وبيت تيما، ثم إلى بيت سابر وكفر حور.

وفي وقت سابق، الجمعة، أكد موقع (روسيا اليوم) أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعاً مع قياديين في "جبهة النصرة".

هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أكثر من 250 مسلحاً، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.

وقد قبلت (جبهة النصرة) باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدماً، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمدادته.

فيديو: خروج جبهة النصرة من ريف دمش

 

أخبار ذات صلة

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

الرئيس السوداني يعلن حالة &#34;الطوارئ&#34;

الرئيس السوداني يعلن حالة "الطوارئ"

مصرع شرطي عماني &#34;طعنًا&#34; بمركز تجاري في العاصمة العمانية

مصرع شرطي عماني "طعنًا" بمركز تجاري في العاصمة العمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص المطاطي شرق القدس

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأحمد يبحث تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

وزارة الخارجية تؤكد على العلاقات الطيبة مع الهند

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبو يوسف: ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

الحوثي يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة &#34;حلوان&#34;

آخر ما قاله منفذ هجوم كنيسة "حلوان"

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بعد ثلاث سنوات من الحظر.. الكويت تستأنف استخدام الأجواء العراقية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة &#34;مارمينا&#34; المصرية

استقرار الوضع الصحي لمنفذ هجوم كنيسة "مارمينا" المصرية

منوعات

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

مخدرات وتخابر وعلاقة محرمة .. 2017 عام الفضائح للمشاهير

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو فاضح منسوب لمريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

هيفاء وهبي غاضبة من تصريح عبدالله بالخير حول زواجهما

&#34;شهيرة&#34; في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها

"شهيرة" في أزمة بعد تسريب هذه الصورة لها