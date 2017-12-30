ماتيس: أمريكا لا تنوي تقسيم سوريا

ماتيس: أمريكا لا تنوي تقسيم سوريا
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تنوي تقسيم سوريا إلى عدة دول مختلفة.

ورداً على سؤال صحفي، فيما إذا خططت واشنطن لتقسيم سوريا، أمس الجمعة، قال: "لا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لم يتغير شيء، إننا نواظب على ملاحقة "تنظيم الدولة".

وأعلن الوزير، أن الولايات المتحدة تنوي تنشيط أعمالها في المناطق السورية المحررة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

وكان ماتيس قال سابقاً: "إن الولايات المتحدة ستزيد عدد دبلوماسييها في المناطق السورية التي يسيطر عليها حلفاؤها".

وأضاف: "أن المُضي قدماً في سوريا" يقضي بتزويد الدبلوماسيين بما يحتاجون إليه لوقف الحرب الأهلية".

وتابع: "إن القوات السورية ستنتقل في العراق وسوريا من عمليات الاستيلاء على الأراضي التي كان يسيطر عليها الإرهابيون، إلى بذل جهود الاستقرار".

فيديو أرشيفي: مشروع تقسيم سوريا لا يزال موضوعاً قيد التنفيذ

 

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