ماتيس: أمريكا لا تنوي تقسيم سوريا

فيديو أرشيفي: مشروع تقسيم سوريا لا يزال موضوعاً قيد التنفيذ

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تنوي تقسيم سوريا إلى عدة دول مختلفة.ورداً على سؤال صحفي، فيما إذا خططت واشنطن لتقسيم سوريا، أمس الجمعة، قال: "لا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "لم يتغير شيء، إننا نواظب على ملاحقة "تنظيم الدولة".وأعلن الوزير، أن الولايات المتحدة تنوي تنشيط أعمالها في المناطق السورية المحررة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية.وكان ماتيس قال سابقاً: "إن الولايات المتحدة ستزيد عدد دبلوماسييها في المناطق السورية التي يسيطر عليها حلفاؤها".وأضاف: "أن المُضي قدماً في سوريا" يقضي بتزويد الدبلوماسيين بما يحتاجون إليه لوقف الحرب الأهلية".وتابع: "إن القوات السورية ستنتقل في العراق وسوريا من عمليات الاستيلاء على الأراضي التي كان يسيطر عليها الإرهابيون، إلى بذل جهود الاستقرار".