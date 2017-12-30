مقتل 35 حوثياً في البيضاء والحديدة

فيديو أرشيفي: عنف الاشتباكات وأشدها بين الجيش اليمني من جهة وجماعة الحوثي

رام الله - دنيا الوطنلقي عشرون مسلحاً حوثياً مصرعهم، في الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الشرعية في محافظة البيضاء جنوبي اليمن خلال الساعات الماضية.هذا وقتل 25 عنصراً من الحوثيين خلال غارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة غرب البلاد، بحسب ما أفادته مصادر يمنية.وقالت المصادر إن خمسة من المتمردين بينهم القيادي الميداني الملقب بـ "أبو هاشم"، أصيبوا في المواجهات التي تمكنت القوات الشرعية فيها من السيطرة على مناطق عقبة مالح وحذية وحجلان بمديرية ناطع بالبيضاء، كما أسرت قوات الشرعية خلال هذه المواجهات 11 متمرداً بينهم القيادي الميداني الملقب بـ "أبو مرتضى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية معاركها ضد الجماعات الحوثية، إذ اقتربت من الطريق الرئيسي الرابط بين البيضاء ومحافظة ذمار المجاورة.وتخوض قوات الشرعية معاركها لاستكمال السيطرة على مديرية ناطع، وتسعى لبسط سيطرتها على مديرية الملاجم المجاورة، تمهيداً للسيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء و ذمار.وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع الجماعات في رأس عقبة مالح بالبيضاء، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعات.كما تم استهداف قبيلة الحداء، وفرضت الجماعات إجراءات أمنية مشددة على مداخل مدينة ذمار وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خاصة مداخل قبيلة الحداء وأخضعت العابرين للتفتيش الدقيق.وتأتي هذه الإجراءات بعد اشتباكات بين قبائل الحداء والجماعات، على خلفية محاولة الحوثيين فرض التجنيد الإجباري على قبائل محافظة ذمار، ومنها قبائل الحداء.وتعتبر ذمار منذ اندلاع الحرب، المصدر الأول للمقاتلين في صفوف الجماعات الحوثية.وفي جبهة الساحل الغربي، أوقعت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية 25 قتيلاً في صفوف الجماعات الحوثية بعدما استهدفت المقاتلات تجمعات للجماعات في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.وذكرت مصادر محلية، أن الجماعات طوقت المكان عقب الغارة و منعت المواطنين من الاقتراب، وتلجأ عناصر الجماعات الحوثية إلى المزارع ومناطق الزراعات الكثيفة للاحتماء من قصف الطيران.