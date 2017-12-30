تنظيم الدولة يتبنى تفجير سان بطرسبورغ بروسيا

تنظيم الدولة يتبنى تفجير سان بطرسبورغ بروسيا
جانب من الهجوم
رام الله - دنيا الوطن
تبنى تنظيم الدولة مساء الجمعة، التفجير الذي وقع، يوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول في سوبرماركت بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال التنظيم في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة له، بالإضافة إلى موقع "SITE" الأمريكي الخاص بمراقبة أنشطة التنظيمات المتطرفة على الإنترنت: "إن الهجوم نفذته عناصر تابعة للتنظيم  بواسطة عبوة ناسفة".

وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء الماضي، تفجيرا ضرب محلا تجاريا بالقرب من وسط مدينة سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية وأشهرها بعد موسكو، أسفر عن إصابة ثلاثة عشر شخصا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة TNT.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التفجير "عمل إرهابي"، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إن الكرملين لا يعتبر تفجير سان بطرسبورغ تقصيرا من قبل الهيئات الأمنية".

بدوره، صرح وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير بوتشكوف لـ"سبوتنيك"، بأن نظام منع الأعمال المسلحة في روسيا فعال جدا، ولكن لا تزال هناك مخاطر ضئيلة.

وشدد على أهمية مشاركة المواطنين الفعالة والمنظمات العامة لمنع مثل هذه الحوادث الطارئة.

وتابع الوزير، "بالطبع، هذه قضية مأساوية، للأسف، عانى الناس، ولا بد لي من القول إن روسيا لديها نظام فعال لمنع هذه الظواهر والوقاية منها، والمخاطر ضئيلة، لكنها تبقى موجودة".

فيديو ارشيفي: روسيا تتعرف على منفذ هجوم سان بطرسبرغ

 

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