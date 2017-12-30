تأهب أمني في أمريكا عشية احتفالات رأس السنة

تأهب أمني في أمريكا عشية احتفالات رأس السنة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت دول العالم إجراءات أمنية مشددة، عشية الاحتفال برأس السنة الذي يبدأ مساء الغد، وذلك لضمان سلامة المشاركين في احتفالات استقبال العام الجديد، وخوفًا من حدوث تفجيرات (إرهابية).

ووفق ما نقلت صحيفة (الحياة) اللندنية، فقد قالت وسائل إعلام أمريكية: إن سلطات ولاية نيويورك توقعت مشاركة حوالى مليوني شخص في احتفال ليلة رأس السنة في ميدان (تايمز سكوير) الأحد- الإثنين، على رغم الصقيع غير الاعتيادي، حيث يُتوقع تدنّي الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وأفادت سلطات نيويورك، بأن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة للغاية لضمان سلامة المحتفلين، حيث قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو خلال مؤتمر صحفي: إن احتفال رأس السنة كحدث سنوي هو واحد من أكثر الأشياء التي تربط نيويورك بالناس في أنحاء الولايات المتحدة والعالم، إذ أصبح الاحتفال ببداية العام الجديد في (تايمز سكوير) تقليداً متواصلاً منذ 110 سنوات، بمشاركة حشود من داخل الولايات المتحدة، وسيّاح من أنحاء المعمورة.

وأكد دي بلازيو أن مدينة نيويورك هي واحدة من المدن القليلة في العالم التي يمكنها أن تستضيف حدثاً من هذا القبيل وتوفّر هذا المستوى من الأمن.

وأشار قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل إلى الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد، مضيفًا: على الرغم أنه لا معطيات أمنية تفيد بأن نيويورك عموماً وتايمز سكوير خصوصاً، قد تكون عرضة لتهديد مباشر.

وأضاف: مع هذا، سيكون هناك انتشار أمني أقوى مما رأيناه في السنوات الأخيرة، ورفض أونيل الإفصاح عن عدد عناصر الشرطة الذين سيُنشرون هذا العام، مكتفياً بالقول إن عددهم سيكون أكبر مما كان العام الماضي.

وأوضح قائد الشرطة أن الإجراءات الأمنية المتخذة تتضمن نصب عوائق خرسانية وشاحنات محملة بالرمال، بهدف الحؤول دون حصول أي اعتداء لدهس الحشود بواسطة سيارة أو شاحنة، كما حصل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر في جنوب (مانهاتن) حيث قُتل 8 أشخاص دهساً.

فيديو أرشيفي.. احتفالات رأس السنة في أوروبا تحت الخوف من الإرهاب

 

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