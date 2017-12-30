مصادر أميركية: لا تعليمات من واشنطن لوقف المساعدات عن الأردن

وبحسب (الغد) فقد أكدت مصادر أخرى أنّه "لا توجد تعليمات جديدة من الإدارة الأميركية للسفارة في عمان بخصوص وقف المساعدات الأميركية للمملكة".





إلا أن ذات المصادر عاودت تأكيد تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت التي قالت سابقا "لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى".



وكان من المفترض أن يتم في الفترة المقبلة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة لخمس سنوات مقبلة، تقدم من خلالها الولايات المتحدة مساعدات سنوية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.



ووجه الرئيس الأميركي ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للاحتلال، متوعداً بوقف التمويل الأميركي لها، مندداً بـ"كل تلك الدول التي تأخذ مالنا ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن"، كما كانت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قد هددت بالأمر نفسه.