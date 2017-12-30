مصادر أميركية: لا تعليمات من واشنطن لوقف المساعدات عن الأردن

مصادر أميركية: لا تعليمات من واشنطن لوقف المساعدات عن الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر في السفارة الأميركية في عمان، أمس، إن المشاورات ما تزال قائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن حول توقيع مذكرة تفاهم جديدة تحدد حجم المساعدات الأميركية السنوية للمملكة لمدة 5 سنوات مقبلة.

وبحسب (الغد) فقد أكدت مصادر أخرى أنّه "لا توجد تعليمات جديدة من الإدارة الأميركية للسفارة في عمان بخصوص وقف المساعدات الأميركية للمملكة".

إلا أن ذات المصادر عاودت تأكيد تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت التي قالت سابقا "لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى".

وكان من المفترض أن يتم في الفترة المقبلة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة لخمس سنوات مقبلة، تقدم من خلالها الولايات المتحدة مساعدات سنوية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

ووجه الرئيس الأميركي ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للاحتلال، متوعداً بوقف التمويل الأميركي لها، مندداً بـ"كل تلك الدول التي تأخذ مالنا ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن"، كما كانت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قد هددت بالأمر نفسه.

الجدير بالذكر، أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنوياً، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض، وصلت إلى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليوناً لضمان 1 مليار، وفي 2015 قدمت 221 مليوناً لضمان 1.5 مليار دولار.

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