قبل توزيع الهدايا على الأطفال.. "سانتا كلوز" الإيطالي يتوفى

رام الله - دنيا الوطن

ارتدى رجل إيطالي يبلغ من العمر (45 عامًا)، ملابس (سانتا كلوز) وتوجّه إلى مدرسة في إيطاليا لتوزيع هدايا للأطفال.



وانتهت الحفلة المدرسية التي أُعدت لإحياء فعالية عيد الميلاد مبكرًا، حيث سقط (سانتا) ميتاً في أثناء العرض، وفي حين كان الرجل على وشك توزيع هدايا أعياد الميلاد على الأطفال، الذين أصيبوا وأهاليهم بالهلع والفزع.



ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الرجل سقط ميتاً فجأة على خشبة المسرح في أثناء الاحتفال في إحدى المدارس بمدينة (أجروبولي) جنوبي إيطاليا، في حين قال متحدث باسم المدرسة: "كان الأمر مفجعاً، ومفاجئاً تماماً"، وحاول عدد من رجال الإسعاف إنقاذ حياة الرجل، ولكن من دون جدوى، حيث اتضح أن الرجل مات بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.