البنتاغون: لم نقدم أي مساندة لعناصر تنظيم الدولة بسوريا

البنتاغون: لم نقدم أي مساندة لعناصر تنظيم الدولة بسوريا
وزارة الدفاع الامريكية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأنباء التي يجري تداولها حول مساندة القوات الأمريكية لمسلحي تنظيم الدولة في سوريا، مؤكدةً أنها تعمل على قتلهم واعتقالهم.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون، إن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تنظيم الدولة هي كاذبة وعبثية، نحن لا ندرب عناصر التنظيم، نحن نعمل مع الشركاء للقضاء عليهم أو اعتقالهم"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن مسلحين أطلقوا صواريخ على المطار الدولي في اللاذقية، وقاعدة حميميم الروسية في سوريا.

كما علق النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، على محاولة المسلحين استهداف القاعدة الروسية بأنها غير ممكنة من دون مساندة الولايات المتحدة.

وأكد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية، أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية، خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب الجماعات المسحلة، وأن معظمهم من عناصر تنظيم الدولة الفارين من الرقة.

أرشيفي: اتهامات لواشنطن بدعم تنظيم الدولة في سوريا
 

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