متظاهرون إيرانيون: لا غزة ولا لبنان.. حياتي لإيران

متظاهرون إيرانيون: لا غزة ولا لبنان.. حياتي لإيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إيرانية، بأن العديد من المدن الإيرانية عمتها الاحتجاجات، أمس الجمعة، بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، حيث جرت الاحتجاجات في ست مدن على الأقل.

وفي لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر محتجون في مشهد شمال غربي إيران، وهم يهتفون: (الموت لحسن روحاني) و(الموت للديكتاتور)، كما هتف بعض المحتجين: "غادروا سورية ... فكروا بنا"، في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعماً للرئيس بشار الأسد، وتقديم تمويل لدعم الاقتصاد السوري.

كما رددوا: "لا غزة ولا لبنان.. حياتي لإيران"، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الإقليمية بدلاً من تحسين الظروف داخل البلاد.

وفي مدينة (راشت) الإيرانية، فقد شارك المئات في الاحتجاجات، بينما ردد المتظاهرون في مدينة (حمدان) بغرب البلاد "الموت للطغاة"، في إشارة لرجال السلطة الحاكمين.

وكان مسؤولو الأمن، قد حذروا المحتجين من تنظيم مظاهرات أخرى بعد اشتباكات يوم الخميس بين متظاهرين والشرطة في إقليم خراسان رضوي بشمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن محسن حمداني مدير أمن محافظة طهران قوله: "ليس هناك ترخيص لاحتجاجات مثل ذلك"، مضيفاً أن الشرطة "ستتخذ إجراءات صارمة" إذا جرت احتجاجات على الرغم من ذلك.

واتهم حمداني جماعات معارضة إيرانية في الخارج بأنها من يقف وراء تلك الدعوات للتظاهر.

وزعمت تقارير إعلامية، أن المئات من الأشخاص شاركوا في احتجاجات الخميس، في مدن مشهد ونيسابور وخاشمار، في حين وصفت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المشاركة بأنها كانت بالآلاف.

وتركّزت شكاوى المحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسيات إيران في منطقة الشرق الأوسط.

ووقعت اشتباكات بين محتجين والشرطة ورجال الأمن في ميدان الشهداء في مشهد مع إلقاء القبض على خمسين شخصاً، وفقا لتقارير إعلامية.

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