غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى مدينة القدس لا رجوع فيه

أرشيفي: ترامب يعلن نقل سفارة واشنطن إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الخارجية في غواتيمالا، ساندرا خويل، أن قرار الرئيس جيمي موراليس بنقل سفارة غواتيمالا في إسرائيل إلى القدس لا رجوع عنه، داعيةً إلى احترام قرارات بلادها.وقالت خويل، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن القرار تم اتخاذه ولن نتراجع عنه، مضيفةً: "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيراً المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى، ونعتقد أن على الآخرين احترام القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر، أكدت غواتيمالا، أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، اقتداء بالولايات المتحدة، هو قرار "سيادي"، لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.وكتب موراليس على صفحته في موقع "فيسبوك" إثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخز ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتنياهو.