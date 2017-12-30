إصابة 31 شخصاً بانفجار قنبلة بملهى ليلي في كولومبيا

فيديو أرشيفي: مقتل شرطي وعشرات الجرحى في تفجير عبوة يدوية بكولومبيا

رام الله - دنيا الوطنأسفر انفجار قنبلة في ملهى ليلي بمقاطعة أنتيوكيا، شمال شرق كولومبيا أمس الجمعة، عن إصابة 31 شخصاً على الأقل، نصفهم فى حالة حرجة، بحسب ما أعلنت المصادر الطبية.وفي التفاصيل، وقع الحادث فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بعد أن ألقى شخصان يستقلان دراجة بخارية، قنبلة على ملهى ليلي فى منطقة كوكاسيا بأنتيوكيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (برنسا لاتينا)، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).بدورها، نقلت وكالة (أ.ف.ب) عن السلطات المحلية، أن التدافع فى أعقاب الانفجار أدى إلى زيادة عدد المصابين.من جانبه، أكد عمدة كوكاسيا أوسكار سواريز، توقيف رجل وامرأة مشتبه بهما فى إلقاء القنبلة.وتتهم الشرطة عصابة تحمل اسم (جالف كلان) بالوقوف وراء الحادث، باعتبار أنها أول عصابات الجريمة المنظمة فى البلاد، الأمر الذى أكده قائد شرطة أنتيوكيا كارلوس سييرا.