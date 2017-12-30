لم يسفر عن إصابات.. انفجار سيارة أمام مركز الشرطة السويدية

فيديو أرشيفي: انفجار سيارة في السويد

رام الله - دنيا الوطنوقع انفجار لسيارة تابعة للشرطة مساء أمس الجمعة أمام مركز للشرطة بمدينة مالمو جنوب السويد، ولم يسفر عن وقوع أي إصابة.وأشارت الشرطة السويدية إلى أنها تواصل إجراءات البحث عن أحد الأشخاص يشتبه في ارتكابه الحادث، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقالت الشرطة: "إن شهود عيان رأوا شخصاً يهرب من مكان الحادث على عَجَل.وأضافت الشرطة: "إن خبراء جنائيين فحصوا الأضرار التي لحقت بالسيارة، كما أن قيادة مكافحة المتفجرات الوطنية تبحث ملابسات الحادث أيضاً".ولم تُدل الشرطة بأية إشارات عن دوافع الحادث.