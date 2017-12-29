(يونسكو) تعلن: تسلمنا من إسرائيل إشعاراً رسمياً بانسحابها من المنظمة

(يونسكو) تعلن: تسلمنا من إسرائيل إشعاراً رسمياً بانسحابها من المنظمة
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن إسرائيل أبلغتها رسمياً بانسحابها منها، بعدما كانت أعلنته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في خضم انتخاب المدير العام للمنظمة، حسب ما أعلنت (يونسكو) اليوم الجمعة.

وأكدت اودريه ازولاي "بصفتي مديرة عامة لـ (يونسكو) تسلمت اليوم، الإشعار الرسمي من الحكومة الإسرائيلية المتعلق بانسحاب إسرائيل من المنظمة اعتباراً من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018".

وكانت ازولاي التي أبدت أسفها العميق لهذا القرار انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتسلمت منصبها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضحت ازولاي "أنه في كنف يونسكو، يتسنى للدول التحرك بشكل أفضل للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة وليس خارجها".

وشددت ازولاي على أن لإسرائيل العضو في (يونسكو) منذ 1949 مكانتها الكاملة في كنف منظمة، تلتزم الدفاع عن حرية التعبير، ومكافحة معاداة السامية والعنصرية بكافة أشكالها، وقامت بتطوير برامج تعليمية لتعزيز الوعي في ذكرى المحرقة وتجنب الإبادة الجماعية، مشددة على دور المنظمة "في حوار الثقافات" و"النضال ضد التطرف العنيف".

وبعيد إعلان الولايات المتحدة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انسحابها من (يونسكو) أعلنت إسرائيل بدورها الانسحاب من المنظمة، متهمة إياها بالانحياز للفلسطينيين، ومعتبرة أنها "مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلاً من الحفاظ عليه".

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