وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

رام الله - دنيا الوطن

توفيت الطفلة دلال ذيب لولح (9 سنوات) من بلدة عورتا شرق نابلس، اليوم الجمعة، بعد أن عرقل جنود الاحتلال نقلها إلى المستشفى للعلاج.



وافادت مصادر طبية أن الطفلة وهي من ذوي الاعاقة، توفيت بعد منع جنود الاحتلال ذويها من المرور عبر حاجز حوارة العسكري للوصول الى المستشفى في نابلس.



وذكرت مصادر مقربة من عائلة الطفلة الضحية أنها أصيبت بفقدان للوعي، ما استدعى نقلها الى المستشفى، حيث حاول ذووها المرور عبر حاجز حوارة العسكري، إلا أن جنود الاحتلال المتمركزين هناك منعوهم من المرور، فتوجهوا بها إلى معبر عورتا الذي أعادهم مرة اخرى إلى حاجز حوارة.



وبعد محاولات حثيثة وجدال مرير مع جنود الاحتلال سمحوا لهم بالمرور، غير انه تبين بعيد صولهم للمستشفى ان الطفلة قد فارقت الحياة.