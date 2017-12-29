وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى
رام الله - دنيا الوطن
 توفيت الطفلة دلال ذيب لولح (9 سنوات) من بلدة عورتا شرق نابلس، اليوم الجمعة، بعد أن عرقل جنود الاحتلال نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وافادت مصادر طبية أن الطفلة وهي من ذوي الاعاقة، توفيت بعد منع جنود الاحتلال ذويها من المرور عبر حاجز حوارة العسكري للوصول الى المستشفى في نابلس.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الطفلة الضحية أنها أصيبت بفقدان للوعي، ما استدعى نقلها الى المستشفى، حيث حاول ذووها المرور عبر حاجز حوارة العسكري، إلا أن جنود الاحتلال المتمركزين هناك منعوهم من المرور، فتوجهوا بها إلى معبر عورتا الذي أعادهم مرة اخرى إلى حاجز حوارة.

وبعد محاولات حثيثة وجدال مرير مع جنود الاحتلال سمحوا لهم بالمرور، غير انه تبين بعيد صولهم للمستشفى ان الطفلة قد فارقت الحياة.

أخبار ذات صلة

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

القسام لمستوطني غلاف غزة: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة

القسام لمستوطني غلاف غزة: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة

حصيلة المواجهات..&#34;الصحة&#34;: تعاملنا مع 72 إصابة بالضفة وغزة

حصيلة المواجهات.."الصحة": تعاملنا مع 72 إصابة بالضفة وغزة

المونتيور تكشف..ماذا حمل لقاء &#34;رأس حماس&#34; مع سليماني وصلته بنصرالله

المونتيور تكشف..ماذا حمل لقاء "رأس حماس" مع سليماني وصلته بنصرالله

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

عربي

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

منوعات

راغب علامة: السوريون انتصروا على الإرهاب و نعاني من فلتان إعلامي وأتمنى أن أشغل منصب وزير للعدل

راغب علامة: السوريون انتصروا على الإرهاب و نعاني من فلتان إعلامي وأتمنى أن أشغل منصب وزير للعدل

&#34;جمالك ما بيخلص&#34; لحسين الديك تحصد مليون مشاهدة بعد أسبوع

"جمالك ما بيخلص" لحسين الديك تحصد مليون مشاهدة بعد أسبوع

&#34;القاهرة والناس&#34; تنفي صحة شائعات عن بيعها

"القاهرة والناس" تنفي صحة شائعات عن بيعها

بالفيديو: عودة سعيد فارس للغناء بعد مشكلته مع ميريام فارس

بالفيديو: عودة سعيد فارس للغناء بعد مشكلته مع ميريام فارس