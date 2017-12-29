حصيلة المواجهات.."الصحة": تعاملنا مع 72 إصابة بالضفة وغزة

أفادت وزارة الصحة بأن مجمل الإصابات التي تعاملت معها المستشفيات جراء المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 72 إصابة.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، أن الإصابات توزعت كالآتي:





رام الله: ثلاثة إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي.





نابلس: إصابة بالرصاص الحي، وثماني إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.





أريحا: إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.





قلقيلية: إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.





الخليل: إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و أربعةإصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة.





قطاع غزة: 50 إصابة بأعيرة نارية مختلفة، خمسة منها خطيرة.





رام الله - دنيا الوطن