الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

استنكر الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، الهجوم الإرهابي على النطاق الأمني بكنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوبي العاصمة المصرية.





وقال الشيخ الأسطل في تصريح نشر على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك): "نستنكر وندين الهجوم الإرهابي محاولةً من البغاة لاجتياز النطاق الأمني بكنيسة مار مينا بحلوان، النصر لمصر، وللأهالي العزاء، وللجرحى الشفاء".





وأضاف:"البغي والعدوان وسفك الدم الحرام وزهق النفوس البريئة في فلسطين، بفعل الاحتلال الظلوم الغشوم وفي مصر، بفعل البغاة السعاة في الأرض فساداً، معتبراً أن البغاة القتلة ليسوا كفاراً لكنهم مجرمون محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم".





وأكد الشيخ الأسطل، "أن هؤلاء يسعون في الأرض فساداً جزاؤهم حد الحرابة في الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

33المائدة".

رام الله - دنيا الوطن