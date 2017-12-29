احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت المظاهرات، في عدد من المحافظات الإيرانية. وانتشرت تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر متظاهرين يهتفون "الناس تتسول ورجال الدين يتصرفون كآلهة"، "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور"، ومتظاهرين آخرين يهتفون "اتركوا سورية، فكروا فينا".

وبحسب "موقع عرب 48" في وقت ترجع فيه الحكومة أسباب الاحتجاجات إلى "تضاعف سعر البيض بسبب ذبح الحكومة ملايين الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور"، يقول متابعون إن أسباب الاحتجاجات "أكثر عمقا مما تبدو".

وقالت وكالة "فارس للأنباء" شبه الرسمية إن قوات الشرطة الإيرانية تدخلت اليوم الجمعة لتفريق محتجين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه في غرب إيران بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد.

وخرجت احتجاجات أيضا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

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