هيئة الأسرى: الإفراج عن الطفلة ملاك الغليظ

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت صباح اليوم الجمعة، عن الأسيرة الطفلة ملاك الغليظ (14 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله.



وقامت مدير الهيئة في طولكرم عصمت أبو صاع وطاقم من الهيئة باستقبال الطفلة الغليظ، برفقة عائلتها على حاجز جبارة العسكري.



وبعد ذلك، نقلت الغليظ إلى مدينة رام الله، وتوجهت فوراً لوضع إكليل من الزهور على ضريح القائد الخالد ياسر عرفات، وكان في استقبالها مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة فؤاد الهودلي، الذي نقل لها تحيات وتهاني رئيس الهيئة الوزير عيسى قراقع، والذي كان يرغب في استقبالها شخصياً، ولكنه الآن

يتواجد في المغرب للمشاركة في سلسلة فعاليات ولقاءات لدعم الأسرى.



يذكر، أن الطفلة ملاك أصغر أسيرة فلسطينية، اعتقلت على حاجز قلنديا شمال القدس بتهمة محاولة طعن جندي، وأمضت أكثر من 7 شهور، وهاي هي اليوم تتنفس الحرية، تاركة خلفها ما يقارب 60 أسيرة فلسطينية، يعشن ظروفاً قاسية ومعقدة.